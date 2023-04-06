Аргументы недели

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Hill: решение противостоять России в украинском конфликте может грозить США потерей мирового господства

Американский журналист Брахма Чиллани написал статью для издания Hill, в которой указал, что решение противостоять России в украинском конфликте может грозить Соединенным Штатам потерей мирового господства.

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