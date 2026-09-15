TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

От жестких уроков Винер до четвертого ребенка в 45: как Амина Зарипова переписала свою судьбу

От жестких уроков Винер до четвертого ребенка в 45: как Амина Зарипова переписала свою судьбу

Пятикратная чемпионка мира Амина Зарипова никогда не вписывалась в привычные спортивные каноны. Она пришла в художественную гимнастику не по годам поздно — в десять лет, прошла жесткую школу Ирины Винер и пережила обиднейший промах в шаге от олимпийского пьедестала.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым