От жестких уроков Винер до четвертого ребенка в 45: как Амина Зарипова переписала свою судьбу

Пятикратная чемпионка мира Амина Зарипова никогда не вписывалась в привычные спортивные каноны. Она пришла в художественную гимнастику не по годам поздно — в десять лет, прошла жесткую школу Ирины Винер и пережила обиднейший промах в шаге от олимпийского пьедестала.