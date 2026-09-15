От жестких уроков Винер до четвертого ребенка в 45: как Амина Зарипова переписала свою судьбу

Пятикратная чемпионка мира Амина Зарипова никогда не вписывалась в привычные спортивные каноны. Она пришла в художественную гимнастику не по годам поздно — в десять лет, прошла жесткую школу Ирины Винер и пережила обиднейший промах в шаге от олимпийского пьедестала.
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