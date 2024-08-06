Большой список праздничных дат 🎊 Выбирайте, что будете отмечать: ✅Международный день подкаблучника ✅Международный день прощения ✅Международный день "Врачи мира за мир" ✅Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия ✅День огненной воды ✅День грибного дождя ✅День экстрасенсорики ✅День полярного жирафа ✅День шевеления пальцами ног ✅День дружбы ✅День сестры ✅День воздушных шаров в небе ✅Детский день ✅День куклы ✅День независимости (Ямайка и Боливия передают привет) ✅День работников транспорта ✅День свежего дыхания ✅День благодарности фермеру ✅День обучения сельскому хозяйству Ой, и такой еще есть праздник сегодня – День сплетен.