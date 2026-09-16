В Красноярском крае пенсионерка погибла при нападении медведя

В Верхнем Кебеже медведь напал на 66-летнюю женщину возле ее дома. Встреча с крупным хищником оказалась смертельной, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
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