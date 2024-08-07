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Колесников о рекорде Паня Чжаньлэ: «Я читал, что его результат вызвал много споров. Но если ничего не доказано – значит, невиновен»

— Какое событие в олимпийском плавании тебя больше всего зацепило? — Финал 100-метровки вольным стилем, когда китаец Пань Чжаньлэ установил мировой рекорд, побив свое достижение на полсекунды и обогнав парней со второго и третьего места на секунду! Такого не было, наверное, со времен Джонни Вайсмюллера.

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