Сенатор прокомментировала законопроект о СЭЗ в Крыму

Принятый в первом чтении Государственной Думой законопроект, закрепляющий право участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, чрезвычайно интересен и важен.
Принятый в первом чтении Государственной Думой законопроект, закрепляющий право участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, чрезвычайно интересен и важен.
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