Венгрия в качестве «подстраховки» разрешила использовать на АЭС в Пакше топливо альтернативное российскому

Государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Аттила Штайнер, выступая на заседании Государственного собрания (парламента) в четверг, 23 ноября, по случаю принятия решения о возможности использования на АЭС в Пакше ядерного топлива альтернативного российскому, заявил, что это сделано в качестве «подстраховки» на случай введения ЕС дополнительный санкций против России, – сообщают СМИ.