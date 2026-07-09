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Анна Фролова: «Еще три года назад думала, что закончу со спортом»

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, задумывается ли о завершении карьеры. – Ты часто задумываешься о том, как складывается твоя карьера? – Часто.

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