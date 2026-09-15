Сила в правде
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Сила в правде

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Профессиональные кабели и разъемы: виды, особенности и практика применения

Профессиональные кабели и разъемы: виды, особенности и практика применения

Профессиональные кабели и разъемы определяют, дойдет ли сигнал до пульта без шума и обрыва. Разбираем виды линий, экранирование, XLR, Jack, speakON, BNC и рабочие роли Neutrik, Belden, Canare, Sommer Cable, Klotz, Schill и других марок.

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