Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное э...Очереди на вакцин...
  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...

В воинских частях ВВО в Забайкалье свыше 3 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по РХБ защите

В воинских частях ВВО в Забайкалье свыше 3 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по РХБ защите

В ходе мероприятия военнослужащие отработали практические навыки применения современных приборов измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности, которые ранее поступили в подразделения на смену устаревшим образцам специальной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх