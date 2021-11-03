В воинских частях ВВО в Забайкалье свыше 3 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по РХБ защите

В ходе мероприятия военнослужащие отработали практические навыки применения современных приборов измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности, которые ранее поступили в подразделения на смену устаревшим образцам специальной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.