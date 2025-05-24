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Российская ПВО за 4 часа сбила 95 украинских дронов вечером 24 мая

Российская ПВО за 4 часа сбила 95 украинских дронов вечером 24 мая

За четыре часа вечером 24 мая русская ПВО уничтожила 95 украинских беспилотников в небе над Россией. Операцию провело Министерство обороны РФ, сообщившее об этом в своём заявлении, охватывающем период с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая.

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