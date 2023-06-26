«С такими молодцами я выгнал бы и чёрта из ада». Первая победа парусного Русского флота в морском сражении на Чёрном море

Новоизобретённый корабль Азовской флотилии «Хотин». Иллюстрация из книги А. А. Чернышёва «Российский парусный флот» Создание Азовской флотилии После начала Русско-турецкой войны в 1768 году императрица Екатерина II 18 (29) ноября поручила контр-адмиралу Алексею Сенявину возглавить Донскую экспедицию с целью строительства на Дону судов для борьбы с … .
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