МЧС: Два борта со спасателями, медиками и кинологами отправились в Мьянму В Республику Мьянму вылетели два борта МЧС России с группой специалистов, готовых помочь в преодолении разрушительных последствий землетрясения.
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