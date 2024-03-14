Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов заявил, что не понял вызова Максименко в сборную

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что не понял причину вызова голкипера московского "Спартака" Александра Максименко в расположение национальной сборной России по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии