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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов заявил, что не понял вызова Максименко в сборную

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов заявил, что не понял вызова Максименко в сборную

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что не понял причину вызова голкипера московского "Спартака" Александра Максименко в расположение национальной сборной России по футболу.

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