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Большунов – Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов шутливо прокомментировал свою победу в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Чусовом.

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