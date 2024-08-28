Уругвайский футболист Искьердо ушёл из жизни в возрасте 27 лет

Уругвайский полузащитник «Насьоналя» Хуан Искьердо умер в больнице в возрасте 27 лет. «С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в социальной сети X.
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