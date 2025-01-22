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Царьград

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Путин поздравил актрису Талызину с 90-летием: "Яркая страница искусства"

Путин поздравил актрису Талызину с 90-летием: "Яркая страница искусства"

Владимир Путин направил поздравление Валентине Талызиной в честь 90-летия, отметив её вклад в росийский театр и кино.

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