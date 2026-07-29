Выпускать аккумуляторы гораздо выгоднее, чем автомобили. Рентабельность CATL более чем в 11 раз превышает средний показатель восьми автопроизводителей

Прибыль CATL равна суммарной прибыли BYD, Chery, FAW и SAIC29 июля был опубликован список Fortune Global 500 за 2026 год, в который вошли десять китайских компаний, занимающихся производством автомобилей и автозапчастей.
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