iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Выпускать аккумуляторы гораздо выгоднее, чем автомобили. Рентабельность CATL более чем в 11 раз превышает средний показатель восьми автопроизводителей

Выпускать аккумуляторы гораздо выгоднее, чем автомобили. Рентабельность CATL более чем в 11 раз превышает средний показатель восьми автопроизводителей

Прибыль CATL равна суммарной прибыли BYD, Chery, FAW и SAIC29 июля был опубликован список Fortune Global 500 за 2026 год, в который вошли десять китайских компаний, занимающихся производством автомобилей и автозапчастей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии