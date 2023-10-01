Денег нет, но вы держитесь: решение о выплатах советских вкладов снова откладывают

Правительство РФ хочет продлить ещё на 1 год ранее принятое решение об временной остановке выплат гражданам по ещё советским вкладам и теперь дату хотят сдвинуть до 1 января 2027 года (а было до 1 января 2026 года).
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