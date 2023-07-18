Военное обозрение

3 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Маловато будет! Пора перехватывать инициативу!!!Украинские медиа:...
  • tsan tsan
    Требовать-то они требуют, но, как говаривал чукча из анекдота,  ...ули толку.НАТО потребовала ...
  • Алекс Архипов
    Может ценник на хлеб понизить, раз девать зерно некуда?Россия готова бес...

На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

Пока в Киеве продолжают заявлять о "перекрытой логистике" российской армии из-за подрыва Крымского моста, на самом мосту запущено автомобильное движение, пока в реверсивном режиме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх