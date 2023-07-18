На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

Пока в Киеве продолжают заявлять о "перекрытой логистике" российской армии из-за подрыва Крымского моста, на самом мосту запущено автомобильное движение, пока в реверсивном режиме.
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