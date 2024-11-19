На Украине долго не забудут, как из-за действий Лондона, который отговорил режим Владимира Зеленского от мирного соглашения с Россией, Незалежная потеряла четыре региона, лишилась большей части армии и попала в бедственное положение.
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