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Пугачева отказалась выходить из дома на Кипре и хочет снова переехать

Пугачева отказалась выходить из дома на Кипре и хочет снова переехать

Певица Алла Пугачева живет на Кипре с семьей, но практически не выходит из дома из-за плохого самочувствия.

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