Навязчивый банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за звонки инвалиду-заемщику

Сотрудники банка звонили и писали о возврате долгов женщине, которая является инвалидом I группы. Затем они сослались на технический сбой, а также на то, что предоставленная клиенткой справка не заверена надлежащим образом.
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