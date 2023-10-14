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“Как будто от армии зависит моя судьба”, – Даня Милохин пояснил свой страх перед российской армией

“Как будто от армии зависит моя судьба”, – Даня Милохин пояснил свой страх перед российской армией

Возвращение блогера Дани Милохина на Родину омрачено неожиданным скандалом. Екатерина Мизулина, известная политик и деятель общественной жизни, обратилась к руководству Министерства обороны РФ с требованием вызвать тиктокера в армию.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Так у нас только об этих &quot;звездах&quot; и пишут, хотя насрать и растереть-больше всего они заслуживают.
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12 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Придурок....
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ВТ
Валерий Таганрогский
Он не стОит моего жидкого кала
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