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Квантовый компьютер рассчитал конец света во Вселенной в одно мгновение

Квантовый компьютер рассчитал конец света во Вселенной в одно мгновение

Ученые из Техасского университета в Остине с помощью мощного квантового компьютера смоделировали ситуацию, при которой произойдёт мгновение схлопывание Вселенной.

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