Трагедия Георгия Гапона

В. Коссак. «Кровавое воскресенье», 1905 г. В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Георгия Аполлоновича Гапона, который быстро прошел путь от скромного выпускника Полтавской духовной семинарии до лидера рабочих Петербурга.