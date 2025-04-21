Путин подписал закон, продлевающий срок решения о призыве в армию до года

Президент России Владимир Путин утвердил закон, по которому решение о призыве на срочную военную службу будет иметь силу на протяжении года, поэтому призывникам не придётся повторно проходить медкомиссию.
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