"СВ": Русские бойцы начали активную фазу операции по освобождению курского ГорналяТелеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север", сообщил о начале активной фазы освобождения села Горналь в Курской области.
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