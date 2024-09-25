Россия осудила решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Русская дипмиссия не стала молчать в ответ на возмутительное решение швейцарского парламента.Россия высказала протест в связи с с тем, что Национальный совет Швейцарии большинством голосов официально признал голодомор, коснувшийся многих районов СССР, намеренно организованным геноцидом Советского союза.