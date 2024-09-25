Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 630 подписчиков

Россия осудила решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Россия осудила решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Русская дипмиссия не стала молчать в ответ на возмутительное решение швейцарского парламента.Россия высказала протест в связи с с тем, что Национальный совет Швейцарии большинством голосов официально признал голодомор, коснувшийся многих районов СССР, намеренно организованным геноцидом Советского союза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх