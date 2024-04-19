Военный оценил перспективы начала нового контрнаступления ВСУ этим летом

МОСКВА, 19 апреля, ФедералПресс. Для начала нового контрнаступления Украине нужно больше финансовой, военной и дипломатической поддержки от западных союзников, которые пытаются переложить обязанности по спонсированию Киева друг на друга.
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