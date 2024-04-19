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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Военный оценил перспективы начала нового контрнаступления ВСУ этим летом

Военный оценил перспективы начала нового контрнаступления ВСУ этим летом

МОСКВА, 19 апреля, ФедералПресс. Для начала нового контрнаступления Украине нужно больше финансовой, военной и дипломатической поддержки от западных союзников, которые пытаются переложить обязанности по спонсированию Киева друг на друга.

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