Петербуржцев предупредили об изменении графика движения пригородных поездов на майских праздниках

К примеру, 26 апреля движение будет осуществляться по расписанию четверга Расписание движения пригородных поездов изменится в период праздничных дней мая, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК»).
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