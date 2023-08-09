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Ирина Мирошниченко забрала Веру Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим

Ирина Мирошниченко забрала Веру Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим

3 августа 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы.

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ХШ
Хелена Шляпкина
Я плачу! Умерли две старейшие легенды!
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15 час.
С
Сергей
неужели - &quot;причины смерти уточняются..&quot; алё!  им под сотку было и дай Бог прожить столько каждому, у меня друг вчера  скончался - 23 года было, здоровый и сильный... был, .. бесите такими строками
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15 час.
ЕП
Елена Прекрасная
Ну,атас,актрисы великолепные,но пардон ....сколько им лет было,какое лицемерие😙
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11 час.

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