Ирина Мирошниченко забрала Веру Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим
3 августа 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я плачу! Умерли две старейшие легенды!
неужели - "причины смерти уточняются.." алё! им под сотку было и дай Бог прожить столько каждому, у меня друг вчера скончался - 23 года было, здоровый и сильный... был, .. бесите такими строками
Ну,атас,актрисы великолепные,но пардон ....сколько им лет было,какое лицемерие😙
Свежие комментарии