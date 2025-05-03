Почему раки и лобстеры краснеют, когда их варят

Обычный зеленовато-голубой оттенок, который имеют морские омары, играет важную роль в их жизни. Такая расцветка скрывает их от хищных глаз трески, пикши и других крупных рыб, которые рыщут по океанскому дну.
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