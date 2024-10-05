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Каменные могилы ДНР. Как российские бойцы спасают древние изваяния

Каменные могилы ДНР. Как российские бойцы спасают древние изваяния

В конце сентября в украинском сегменте Сети и среди сочувствующих Киеву блогеров начала разгоняться новость о том, что бойцы ВС России якобы разграбляют заповедник «Каменные могилы» (Володарский район ДНР, у границы с Запорожской областью).

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