В Хабаровском крае кинологи отправились искать пропавшего жителя района им. Лазо

Утром во вторник, 15 ноября, группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправилась в район имении Лазо, чтобы приступить к поискам местного жителя.
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