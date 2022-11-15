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В Хабаровском крае кинологи отправились искать пропавшего жителя района им. Лазо

В Хабаровском крае кинологи отправились искать пропавшего жителя района им. Лазо

Утром во вторник, 15 ноября, группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправилась в район имении Лазо, чтобы приступить к поискам местного жителя.

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