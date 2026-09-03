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ТАСС

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Группировка "Север" уничтожила ББМ "Козак" ВСУ в Сумской области

Группировка "Север" уничтожила ББМ "Козак" ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе разведывательно-ударных мероприятий обнаружил и уничтожил боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" с боевиками ВСУ в Сумской области.

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