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62ИНФО | Новости Рязани

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Аномалия грядет: рязанцам обещают новую волну заморозков в мае

Аномалия грядет: рязанцам обещают новую волну заморозков в мае

Согласно прогнозу погоды на ближайшую неделю, температура грозит опуститься ниже нуля еще не раз. Если предстоящей ночью термометры будут оставаться еще в границах плюсовых отметок, то в ночь на 9 мая воздух остынет до нуля, а следующей ночью будет до -1 градуса.

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