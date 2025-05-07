Аномалия грядет: рязанцам обещают новую волну заморозков в мае

Согласно прогнозу погоды на ближайшую неделю, температура грозит опуститься ниже нуля еще не раз. Если предстоящей ночью термометры будут оставаться еще в границах плюсовых отметок, то в ночь на 9 мая воздух остынет до нуля, а следующей ночью будет до -1 градуса.