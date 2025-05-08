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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Венгер сравнил Педри с Фабрегасом: «Они сопоставимы с точки зрения авторитета и харизмы на поле»

Венгер сравнил Педри с Фабрегасом: «Они сопоставимы с точки зрения авторитета и харизмы на поле»

Бывший главный тренер «Арсенала» также назвал полузащитника «Барселоны» «потрясающим футболистом». «Он похож на Фабрегаса, да.

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