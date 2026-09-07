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Царьград

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Невролог Селия Гарсиа Мало раскрыла основные причины бессонницы

Невролог Селия Гарсиа Мало раскрыла основные причины бессонницы

Невролог Селия Гарсиа Мало в интервью Hola объяснила, как чрезмерная ночная стимуляция, такая как использование экранов и поздние ужины, приводит к бессоннице.

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