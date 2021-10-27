Оказывается,все так делают. Стыдно даже стало

ЮлияДети и семьяОказывается,все так делают. Стыдно даже сталоВечером, мне дочь говорит:-Мам, завтра в школу макулатуру сказали принести. Не меньше трех килограмм.Вернуться к статье153НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВадим БелецкийЧушь какая-то, рассчитанная только на молодое поколение, просто не жившее в Советском Союзе - никакие машины по дворам для сбора макулатуры, нигде и никогда не ездили, ни 1 раз в месяц, ни раз в год, т.к. для этого везде были специальные пункты по приёму макулатуры и тряпок, за 1 кг макулатуры платили 2 коп. Книги на талоны за сданную макулатуру, начали продавать только с 1975 года и, продавались все они только в книжных магазинах, а не где-то ещё. И потом - что там перевязывать-то, упаковывать и пр., каких-то несчастных 3 кг? Кроме безудержного, издевательского смеха, подобная чушь другого не вызывает, как-будто надо 300 кг упаковать!Александр ДонигевичИ машины были и повозки с лошаками были и платили денежку и меняли на книги, ТАК ЧТО ВЫ НЕ В ТОМ СССР ЖИЛИ.Александр ДонигевичДА забыл добавить = воду не лили и не то что СТЫДНО было -- ПРОСТО ИМЕЛИ ПОНЯТИЕ О СОВЕСТИ !!!Лариса Сергеевнаа вы то жили в Советском союзе?Алексей ТарасовУгу, воду не лили, а вот засунуть в пачку чего по тяжелее, етт да! Помню по младшим классам! Потому как не у всех и не везде была возможность регулярно снабжать мелочь макулаторой! Уж больно часто пионерию напрягали! Но был один ОГРОМНЫЙ ПЛЮС! Я на этих развалах надыбал, да и впервые познал Ремарка и Ильфа с Петровым! А было это в конце 60х...Вадим БелецкийЯ жил в Ленинграде с 1961 года. Может быть, в той "дыре", где жили вы, машины какие-то и ездили, всё может быть. Насчёт продажи книг во дворах за макулатуру, я очень-очень сомневаюсь, что это было возможно!Вадим БелецкийЧтобы вы знали, я жил в Ленинграде с момента своего рождения, т.е. 1961 года - так что, абсолютно всё о чём я говорю, я знаю совсем не голословно, а благодаря собственному личному опыту!Лариса СергеевнаНу вот теперь знайте, что Советский Союз Ленинградом не исчерпывался. А та же "дыра" могла быть в другом районе Ленинграда, не можете же вы знать за весь город. И за книги так же. Если лично у вас не было такого опыта, это совсем не означает, что это чушьВадим БелецкийУж наверное, я очень хорошо знаю, о чём говорю! И знал я прекрасно, что и в других районах Ленинграда делается, т.к. друзья и знакомые были из почти всех районов города на Неве. И, не передёргивайте мои слова, пожалуйста, я твёрдо знаю, о чём говорю, в добавок, вся система книготорговли в Советском Союзе мне была прекрасно известна, т.к. моя бывшая жена много лет отработала в Молд и Ленкниготорге, да и сам я более 35 лет, по разному, но был связан каким-то образом с книгами! Да и во всём большом Советском Союзе, тоже имел много знакомых из совсем разных его республик, вообще-то, и какие там были дела, тоже был в курсе! Я не сегодняшний малолетка с его примитивными ЕГЭшными знаниями, а человек, почти 40 лет назад, который получил советское качественное высшее специальное образование, между прочим и, много лет достойно отработал авиадиспетчером!Вадим БелецкийВ макулатуре 70-х и 80-х годов, тоже можно было очень много, что найти! Почти в каждом пункте, были дежурные челы, которые "пасли" всех сдатчиков и, совсем неплохо на этом зарабатывали, сдавая потом найденную литературу в магазины "Старой книги" и, продавая её на "чёрном" рынке, который тогда был хорошо развит!Алексей ТарасовЭто к чему?Вадим БелецкийК тому, что не только в конце 60-х в макулатуре можно было хорошие книжки найти, а и в 70-х и 80-х тоже!Алексей ТарасовУ теме то, какое это имеет отношение?Алексей СмирновМакулатуру в школу. сейчас? Да бросьте.Лариса СергеевнаРеально) Племянница сдаетКомментировать
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