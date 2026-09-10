Даниил Хлусевич переходит в «Ростов» на двухлетний контракт

Ранее в сезоне Хлусевич был арендуем в клубе «Ахмат», где провёл весеннюю часть предыдущего сезона. За «Спартак» он выступал с января 2022 года, перейдя в команду из тульского «Арсенала».
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