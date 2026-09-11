UniCredit обсудит с министром финансов ФРГ судьбу Commerzbank

Министерство финансов Германии обсудит покупку Commerzbank итальянской UniCredit. Министр Ларс Клингбайль встретится с главой UniCredit Андреа Орчелем 14 сентября, чтобы подчеркнуть важность Commerzbank для экономики Германии и Франкфурта-на-Майне.
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