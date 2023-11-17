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"Лучше не пытаться": Растерявшийся Байден дважды оконфузился на саммите АТЭС

"Лучше не пытаться": Растерявшийся Байден дважды оконфузился на саммите АТЭС

Президент США в очередной раз дал понять, что не в ладу со своими когнитивными функциями.Выступая на саммите АТЭС, президент США Джо Байден увидел сложное название технологической компании на телесуфлёре и решил даже не пытаться его произнести.

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