"Лучше не пытаться": Растерявшийся Байден дважды оконфузился на саммите АТЭС

Президент США в очередной раз дал понять, что не в ладу со своими когнитивными функциями.Выступая на саммите АТЭС, президент США Джо Байден увидел сложное название технологической компании на телесуфлёре и решил даже не пытаться его произнести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии