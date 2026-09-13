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"Ахмат" победил махачкалинское "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ

"Ахмат" победил махачкалинское "Динамо" в матче 8-го тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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