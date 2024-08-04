«Пытался сбежать, поймали и избили палкой»: семью обвинили в использовании рабов

В Новосибирской области мужчину и его сына обвиняют в использовании рабов. Некоторое время среди местных ходили слухи о том, что людей держат и заставляют работать, теперь же в ситуации разбираются следователи.
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