Худшая военная форма: когда она была у русской армии

История российского военного мундира берет свое начало в эпохе Петра I. С тех пор отечественная военная форма претерпела множество видоизменений, но далеко не всегда нововведения способствовали ее удобству и функциональности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии