ЦБ удалось отвадить россиян от кредитов

###abc-test="news_credits_inc021_page_core"###Объем выданных потребительских кредитов в сентябре составил 394,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 27,2%, когда он составил 542,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии