TVP: польских судей отстранили от матча Лиги чемпионов из-за кражи знака

Полиция Польши задержала арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла за кражу дорожного знака. Судей отстранили от матча Лиги чемпионов киевским «Динамо» и шотландским клубом «Рейнджерс», сообщило издание TVP Sport.
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