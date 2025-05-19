Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 90% голосов Мэр Бухареста и кандидат от правящей партии Румынии Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 53,68% после подсчета 90% бюллетеней.
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