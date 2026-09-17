⚡️ 3,5 млрд рублей выделят в этом году на строительство и реконструкцию дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту Магистраль продолжит юго‑восточный обход Симферополя и свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма.