⚡️ 3,5 млрд рублей выделят в этом году на строительство и реконструкцию дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту Магистраль продолжит юго‑восточный обход Симферополя и свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма.
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